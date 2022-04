Bari, il Teatro Margherita bloccato da 4 anni per colpa di una botola

CRONACA DI BARI - Il Teatro Margherita di Bari è bloccato per colpa di una botola: senza la corretta areazione degli ambienti non si possono ospitare mostre pittoriche. La notizia diffusa da Repubblica Bari ha destato non poco scalpore.

Secondo quanto riporta il quotidiano davanti al teatro Margherita di Bari esiste una botola, sotto la quale ci dovrebbe essere la cabina dell’Enel. Garantirebbe il riscaldamento della struttura, e il condizionale è d’obbligo perché quell’impianto non è mai stato attivato. Il Margherita è gelido d’inverno e incandescente d’estate, il sistema c’è ed è pure super moderno e raffinato, ma non è stato mai acceso. Ed è rimasto tutto così da quasi quattro anni, da quando il teatro sul mare ha riaperto, il 6 dicembre 2018. Il problema si è presentato all'inaugurazione della mostra di Banksy a Bari dove lo stesso sindaco Antonio Decaro si è assunto la responsabilità dell'inadempienza promettendo di proporre una soluzione alternativa, in accordo con la Soprintendenza. Una botola provvisoria, in modo da poter accendere finalmente l’impianto di riscaldamento.

