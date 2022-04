Tutti al cinema con «La Gazzetta»

BARI - Che succede se un imprenditore miliardario e megalomane, deciso a lasciare il segno nella storia, affida a un’eccentrica e affermata regista il lavoro dietro la macchina da presa di un film? Probabilmente l’imponderabile, in una serie di situazioni divertentissime. Specie se l’ambiziosa impresa richiede i più grandi talenti attoriali. La regista è Lola Cuevas (interpretata da Penelope Cruz), mentre gli attori scritturati risultano due autentici fenomeni: il divo sciupafemmine di Hollywood, Félix Rivero (Antonio Banderas), e il capofila del cinema e del teatro impegnato, Iván Torres (Oscar Martínez). Due attori agli antipodi ma entrambi leggende, con un carisma e un ego ineguagliabili: saranno costretti da Lola ad affrontare delle prove esilaranti e originali che li metteranno a dura prova.

È lo spunto da cui si sviluppa «Finale a sorpresa - Official Competition», presentato in concorso all’ultimo Festival di Venezia, ed accolto da critica e pubblico già con grande entusiasmo e calore. Il film, distribuito da Lucky Red, porta la firma dei registi argentini Mariano Cohn e Gastón Duprat. Ed uscirà in tutte le sale italiane giovedì 21 aprile.

Ma per i lettori della «Gazzetta del Mezzogiorno» c’è la straordinaria possibilità di assistere gratuitamente all’anteprima speciale di lunedì 11 aprile, alle 21, al Multicinema Galleria di Bari: per aggiudicarsi gli inviti a disposizione (in totale sono venticinque, ognuno valido per due persone), occorrerà inviare - a partire dalle 11 di domani, sabato 9 aprile - una email all’indirizzo gazzettacinema@gmail.com, scrivendo semplicemente nell’intestazione (o nella mail stessa) la frase «Official Competition - Con la Gazzetta del Mezzogiorno», insieme al proprio nome e cognome. I primi venticinque che invieranno questa email otterranno automaticamente gli inviti, ricevendo una risposta affermativa nel corso della giornata di domani. Sarà poi sufficiente presentarsi alle casse del Galleria con il nome e cognome del vincitore per ottenere i biglietti omaggio (è necessario avere Super Green Pass e mascherina FFP2).

«Ci sono molti film - spiegano i registi - che mostrano come ne viene realizzato uno: i problemi legati alla produzione, le difficoltà insite nella realizzazione di un progetto. Ma non c’è nessun film che mostri esattamente i meccanismi a cui ricorrono gli attori per farci piangere e ridere, o per creare delle emozioni. Questo lavoro indaga proprio su tale rapporto complesso e straordinario».