Bari, Comune organizza corsi di lingua italiana per supportare accoglienza da Ucraina

BARI - Corsi di italiano di base per adulti e laboratori di italiano per bambini (fasce di età 6-9 anni e 10-13 anni) organizzati dall’assessorato al Welfare del Comune di Bari per supportare l’accoglienza dei profughi ucraini, partiranno a breve nel centro polifunzionale comunale Casa delle Culture in via Barisano da Trani 15, al quartiere San Paolo. I nuovi servizi gratuiti saranno svolti da mediatori e interpreti di lingua ucraina e russa e si terranno con cadenza settimanale per un massimo di 20 partecipanti. I corsi e le attività si aggiungono a quanto già è in corso nelle strutture del welfare per tutti i migranti presenti in città. Le iscrizioni sono aperte e gli interessati potranno contattare Casa delle Culture via mail scrivendo all’indirizzo sportellocasadelleculture@reteoltre.it o telefonicamente chiamando il numero 080 6933798.

Sono attivi - precisa una nota - anche lo sportello per l'orientamento legale e socio-sanitario, nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 8 alle 14, e il lunedì e mercoledì, dalle ore 13 alle 19, e lo sportello di supporto psicologico tutti i mercoledì, dalle ore 9 alle 14, su prenotazione. Entrambi gli sportelli si avvalgono dell’assistenza di mediatori linguistici.