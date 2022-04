Rosa Marina oggi al voto: sfida De Mattia-Sportelli

Rosa Marina al voto. Oggi si rinnova il Consiglio del Consorzio che gestisce il noto villaggio turistico ostunese, meta preferita per le vacanze di tante famiglie baresi e brindisine. Ben 1.560 le ville. La sfida per il successore del presidente uscente, l’avvocato barese Ninni Cea, è tra l’ingegnere barese Franco De Mattia, alla guida della lista «Insieme con Rosa Marina nel cuore» e l’avvocato ed ex sindaco di Castellana Grotte Martino Sportelli che corre con «Futuro per Rosa Marina».

Sicurezza, mobilità, servizi, ambiente e valorizzazione sono le parole chiave della lista guidata dal prof. ing. De Mattia. Tra le priorità, la «riorganizzazione del servizio di sicurezza degli accessi e l’incremento della vigilanza», nonché l’avvio «in maniera definitiva», dell’iter burocratico che «prevede l’eliminazione della strada provinciale che divide il villaggio, mediante l’incentivazione di un piano di Rigenerazione urbana». E poi ancora: «favorire l’uso di Golf-car anche tramite convenzioni per noleggio a prezzi concordati e calmierati».

Quanto all’ambiente, si punta, tra l’altro sulla «rigenerazione del villaggio attraverso un piano urbanistico esecutivo (PUE) da sviluppare alla luce del piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR)».

Tra le priorità della lista guidata dall’avv. Sportelli, la «sicurezza, personale e ambientale», a partire dal «rispetto del prossimo, delle regole, anche relative alla circolazione stradale, delle dune del mare». Ma anche «sicurezza sanitaria con la presenza di un’ambulanza nel periodo estivo». Infine, per quanto riguarda il noto problema della fogna e dell’acqua il programma prevede di «intercettare, sollecitare gli enti preposti (Comune di Ostuni, Aqp) per la realizzazione del tratto di fogna, già disegnato sulla carta attraverso i fondi del Pnrr».