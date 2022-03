Bari, una panchina gialla per far luce sull'endometriosi

In vista della Giornata mondiale dell’endometriosi (28 marzo) e in occasione dell'evento della Worldwide Endomarch - Marcia Mondiale per la sensibilizzazione sull’endometriosi, che si tiene ormai dal 2014 in oltre 60 Paesi nel mondo, l’amministrazione comunale di Bari, rispondendo all’invito dell’associazione A.L.I.C.E. Odv*, aderisce alla call to action “Facciamo luce sull'endometriosi” illuminando di giallo la fontana monumentale di piazza Moro.

Tra le iniziative di sensibilizzazione, oggi alle 11, in piazza Padre della Pergola, di fronte alla scuola media Carducci, su iniziativa dell’associazione La voce di una è la voce di tutte odv, è stata inaugurata una panchina dipinta di giallo (una “endopank”) sulla quale è stata apposta una targa che riporta il logo dell'associazione e quello della città di Bari, insieme a un QR code che rimanda a un video informativo sull’endometriosi.

“La diagnosi precoce dell’endometriosi - commenta Giuseppe Cascella, medico e componente della commissione Pari opportunità, che domani interverrà all’inaugurazione della endopank - è particolarmente importante, nonostante molte adolescenti ancora non si sottopongano ad esami ginecologici. Al contrario, risulta fondamentale sensibilizzare le ragazze in presenza di problemi mestruali quali periodo irregolare, abbondanti emorragie o forti dolori in ogni periodo. Quasi il 15 per cento delle adolescenti, infatti, presenta sintomi suggestivi di endometriosi senza saperlo. Per questo, dedicare una panchina situata nei pressi di una scuola media alla sensibilizzazione sull’endometriosi è una scelta che sosteniamo e condividiamo”.