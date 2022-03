Ex Caserma Rossani a Bari, in arrivo il progetto del parcheggio interrato

BARI - Area dell’ex caserma Rossani, dal PNRR i fondi per la realizzazione del parcheggio interrato. La trasformazione dell’area alle spalle della stazione centrale non si ferma al recupero degli ex suoli militari, con annessa, recente inaugurazione e apertura al quartiere e alla città. Con la realizzazione del Polo bibliotecario regionale e con l’arrivo dell’Accademia delle Belle arti, l’intento del Comune è di dotare la futura «piazza delle arti» di un parcheggio destinato a ospitare oltre quattrocento automobili sotto il livello del suolo. Palazzo di Città si allea quindi con la Città Metropolitana e si candida ad ottenere i finanziamenti dal Governo. Due gli obiettivi: la riqualificazione del costituendo «polo delle arti» e la rigenerazione degli assi viari nei Municipi I e II. Non si ferma quindi la trasformazione dell'area ricompresa tra corso Benedetto Croce, via Capruzzi e via Giulio Petroni, che adesso si sposta un po' più a monte, con la riqualificazione dell'attuale distesa d'asfalto che attualmente ospita il parcheggio gestito dall'Amtab con circa quattrocento posti auto.

L’area, di fatto, corrisponde all'originaria Piazza d’Armi deputata a diventare la nuova Piazza d’Arti, una sorta di trait d'union tra la mega area a verde attrezzato appena inaugurata e l’Accademia delle Belle Arti, grazie a uno spazio open air che potrà essere dedicato a installazioni artistiche, spettacoli ed eventi di vario genere. La futura agorà rappresenterà una sorta di fulcro del futuro polo culturale, connettendo tra loro gli edifici della stessa Accademia col Polo Bibliotecario, i cui lavori di recupero sono in via di ultimazione. Aree di intrattenimento e aggregazione che saranno servite, tra l'altro, dal parcheggio interrato il cui accesso sarà ubicato in corso Benedetto Croce. La struttura, che sarà a disposizione del quartiere e degli utenti dell’Accademia, si svilupperà su due livelli, sopperendo alla scomparsa dei posti auto adesso ospitati in superficie, ma destinati a traslocare nel sottosuolo per fare spazio proprio allo spazio pubblico attrezzato a verde. L’area del parcheggio si svilupperà su uno spazio di ottomila metri quadrati per ciascun piano, con una previsione di oltre duecento posti auto per livello. Una dotazione di indubbia utilità anche alla luce di quanto accaduto proprio una settimana fa, in occasione dell’atteso taglio del nastro, quando migliaia di baresi hanno preso d’assalto il nuovo, recuperato, spazio pubblico, creando non pochi problemi di circolazione.

Da qui la scelta di candidare all’avviso promosso dal Ministero un insieme di interventi volti alla realizzazione del Polo didattico delle Arti, che come detto comprende il completamento del Polo «Accademia delle Belle Arti», mediante la realizzazione della Piazza d’Arti e la riqualificazione delle aree a verde e a parcheggio nel compendio dell’ex caserma Rossani, per un totale di 18,8 milioni di euro.