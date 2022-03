Bari, agguato al rione San Paolo: colpi di pistola contro auto in corsa, feriti pregiudicato e fidanzata 15enne

Un pregiudicato 23enne e la fidanzata 15enne sono rimasti feriti in un agguato compiuto stasera nel rione San Paolo di Bari. I due sono stati colpiti, mentre erano in auto, da diversi proiettili esplosi probabilmente contro l'auto in corsa, tutti indirizzati al finestrino e allo sportello del guidatore, quello dove era seduto il 23enne. Quest’ultimo è stato colpito all’addome e le sue condizioni sono gravi. La ragazza, che era seduta accanto, è stata colpita ad una gamba. Entrambi sono stati portati nel vicino ospedale San Paolo, il 23enne viene sottoposto ad intervento chirurgico. L'agguato è avvenuto in viale delle Regioni.