Bari, nel sottoscala una pistola rubata a un carabiniere

BARI - Recuperata a Modugno una pistola rubata a un carabiniere. E chi la deteneva è finito agli arresti.

L'operazione è stata eseguita dai carabinieri della Compagnia di Modugno che hanno arrestato in flagranza di reato un 39enne del luog con le ipotesi di reato di ricettazione, illecita detenzione di arma e munizionamento da guerra, nonché detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare nel suo appartamento, alla ricerca di armi. È stato così che hanno trovato, nel sottoscala, una pistola calibro 9 completa di caricatore con 13 proiettili parabellum, rubata 18 anni prima dall'appartamento di un carabiniere in provincia di Taranto; ulteriori 85 munizioni sello stesso calibro, nonché 48 grammi di hashish suddiviso in 5 dosi, materiale per il taglio e il confezionamento della sostanza. Dallo stupefacente erano ricavabili 486 dosi, per un valore, se immesse sul mercato illecito, di circa 4.800 euro. Il 39enne è finito in carcere a Bari.