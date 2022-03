Farmacista morta ad Adelfia, s'indaga su istigazione al suicidio

BARI - La Procura di Bari ha aperto una indagine per istigazione al suicidio a carico di ignoti con riferimento alla morte di una farmacista 80enne di Adelfia, nel Barese, il cui decesso risalirebbe a ieri mattina. Il corpo senza vita della anziana professionista è stato trovato dai figli nella sua casa, all’ultimo piano della palazzina dove a livello strada c'è la farmacia di cui era titolare, e dove la donna viveva da sola. Il cadavere era riverso sul pavimento con una grande ferita alla testa, forse dovuta a una caduta sul lavandino. Dopo la segnalazione dei figli sono intervenuti sul posto i carabinieri, il medico legale e il pm di turno Gaetano De Bari.

Il sospetto degli inquirenti sul fatto che potrebbe non essersi trattato di un tragico incidente domestico è legato al rinvenimento, nell’appartamento della vittima, di un diario nel quale la donna aveva appuntato episodi di litigi con diverse persone. Lunedì la Procura conferirà l’incarico per l’autopsia al medico legale del Policlinico di Bari Francesco Vinci e al tossicologo Roberto Gagliano Candela.