Un'applicazione al cellulare per il monitoraggio della qualità dell’aria nel barese

MOLA DI BARI - Accedere ad informazioni chiare e trasparenti sull’aria che respiriamo, questo è lo scopo della piattaforma di monitoraggio sviluppata dalla startup Wiseair che si chiama "Ido" e sta aiutando decine di comuni in Italia, tra cui anche quello di Mola di Bari. Il tutto è reso possibile grazie ad una infrastruttura capillare, composta da innovativi sensori di rilevazione dell'inquinamento atmosferico e da modelli di qualità dell'aria. Nel mese di febbraio è stata completata l'installazione dei dispositivi Wiseair sul territorio cittadino.

I sensori di monitoraggio sono stati installati in quattro punti strategici della città. In particolare, le zone monitorate direttamente sono: Piazza XX Settembre, in quartiere residenziale; Via de Gaspari, presso il municipio; presso la Frazione di Cozze; presso la Frazione di San Materno. La disposizione dei sensori è stata definita in maniera congiunta con gli ingegneri della startup Wiseair e permetterà di mettere a confronto zone caratterizzate da morfologia e fonti emissive molto diverse. I dati raccolti contribuiranno ad una maggiore comprensione dei fenomeni di inquinamento e forniranno le informazioni necessarie a supportare le decisioni dell'Amministrazione negli anni a venire. Da oggi, inoltre, tutti i cittadini di Mola di Bari potranno conoscere in tempo reale l’aria che respirano scaricando l’applicazione Wiseair, disponibile su tutti gli store. Saranno, quindi, in grado di accedere in tempo reale ad informazioni chiare e trasparenti sullo stato dell’aria del proprio Comune.