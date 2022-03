Magistrati baresi contro la guerra: lo striscione sul Palagiustizia

BARI - Da un lato il tricolore. Dall’altro la bandiera dell’Unione Europea. Al centro la scritta solenne «Palazzo di Giustizia». Accanto, da ieri, uno striscione con la scritta «Fermare la guerra». Firmato «I magistrati di Bari per la giustizia, la democrazia e la pace». A promuovere l’iniziativa, la presidenza della Corte d’Appello. A farlo realizzare ed affiggere sulla facciata del palazzo di giustizia di piazza De Nicola la sezione distrettuale dell’Anm che ha condiviso l’iniziativa di sensibilizzazione con la quale i magistrati che prestano servizio nell’edificio, in rappresentanza delle toghe di tutto il distretto barese, hanno voluto manifestare la solidarietà nei confronti del popolo ucraino.

«Anche noi magistrati non siamo insensibili a ciò che sta accadendo, anzi ne siamo molto turbati - ha detto il presidente della Corte d’Appello di Bari Franco Cassano -. Per questo auspichiamo davvero che si possa subito fermare la guerra non attraverso una escalation militare, ma con un’azione diplomatica e sotto la spinta di tutta l’opinione pubblica».