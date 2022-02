Bari, gli studenti del liceo Socrate organizzano raccolta fondi per l'Ucraina

Quando la solidarietà arriva dai più giovani. Gli studenti delle classi internazionali di tedesco del liceo classico Socrate di Bari, sezioni H e K, hanno lanciato un'iniziativa tramite i loro profili social per raccogliere fondi in favore dell'Ucraina. «La Fußball Verein HK si schiera in modo risoluto e irremovibile contro il conflitto che sta devastando l'Ucraina - scrivono - Il nostro accorato pensiero è rivolto alla comunità ucraina, agli studenti e alle studentesse che hanno abbandonato i banchi di scuola per imbracciare le armi in difesa della propria terra, e anche ai giovani russi che stanno scendendo in piazza per protestare contro la guerra, rischiando l'arresto. Noi non saremo mai dalla parte di chi, qualunque sia la sua nazionalità, persegue i propri interessi, tingendosi le mani col sangue delle popolazioni oppresse.

Mentre domenica scenderemo in campo, giovani come noi cercheranno rifugio, affronteranno scontri armati, scapperanno, abbandoneranno le proprie case, moriranno. Non possiamo chiudere gli occhi e restare indifferenti. Non possiamo continuare le nostre attività senza essere profondamente devastati da questa attualità spaventosamente distruttiva. Siamo giovani europei e siamo coinvolti in prima persona. Non è questo il futuro, non è questa l'Europa che vogliamo. Ci sentiamo chiamati in causa, è il nostro dovere costruire ciò che le generazioni precedenti non sono riuscite a fare. Un'Europa forte, unita, capace di dialogare con l'oriente, capace di accogliere, integrare e di costruire la pace. Il futuro ci appartiene, così come appartiene, di diritto, ai giovani a cui in queste ore sta venendo violentemente sottratto. Per questo motivo, la Fußball Verein HK, ha deciso di indire una raccolta fondi con la Croce Rossa Italiana, la Croce Rossa Ucraina e la Croce Rossa Tedesca. È il nostro dovere infatti affiancare alle parole di vicinanza verso l'Ucraina, azioni concrete, al massimo delle nostre possibilità. Siamo un corso internazionale, in una scuola europea, e fino a quando non ci sarà la possibilità di recarsi di persona per dare aiuto a queste popolazioni, sosterremo tutti coloro che non solo in Italia ma anche nella nostra Germania si stanno prodigando per permettere ai rifugiati e ai profughi di guerra di essere accolti attraverso i corridoi umanitari, integrati e coinvolti nella nostra Europa. Per aiutare tutti i giovani che si trovano al confine e che hanno bisogno di noi»