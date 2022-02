Bari, imprenditore a processo senza accuse: «Errore di stampa»

Archiviato (o forse prosciolto) per «refuso di stampa». Una formula che non trova corrispondenza nel codice di procedura. Soprattutto se adottata a otto anni dalle accuse, dopo una richiesta di rinvio a giudizio «fantasma» di cui nessuno si è accorto fino al giorno della notifica. Peccato che nel frattempo ad Angelo Colonna, imprenditore di Putignano, fosse stata sequestrata anche l’abitazione.

L’uomo, 53 anni, nel 2014 è stato accusato di reati fiscali in relazione all’indagine sulla Kentron, clinica privata che è stata al centro di un capitolo della sanitopoli pugliese. Per questo gli era stata notificata una ordinanza di sequestro preventivo per oltre 160mila euro, eseguita all’epoca dalla Finanza: sono stati messi i sigilli all’abitazione di Noci, a una villetta in Calabria, a qualche spicciolo lasciato sui conti correnti.

Avanti veloce. A sette anni dal sequestro la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per 6 persone, tra cui anche Colonna. Il cui nome appare nell’elenco, ma non nella rubrica delle contestazioni. Un fantasma mandato a processo. E così, davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bari, a novembre si è svolto un confronto kafkiano: con quale strumento si dispone l’archiviazione (o il proscioglimento) di un cittadino che non è accusato di nulla? Conviene lasciar parlare il verbale, specificando che il pm di udienza non ha alcuna responsabilità per quanto accaduto: il fascicolo era in carico a magistrati che non sono più in Procura da tempo. E che probabilmente - come si legge - in sette anni non hanno avuto il tempo di fare richiesta di archiviazione per il povero Colonna.

PM:«Colonna c’è secondo me una nullità della richiesta di rinvio a giudizio perché in realtà non è contestato nulla».

GUP: «Vediamo».

PM: «E poi facendo un controllo effettivamente non c’è nulla da contestare. Quindi io lo riformulerei con una nullità...».

GUP: «Cioè Colonna in pratica era stato indicato nell’epigrafe della richiesta tra gli imputati, ma non è destinatario di nessuna contestazione?».

PM: «No. Quindi per me forse dal punto di vista tecnico la cosa migliore cioè andrebbe probabilmente dichiarata la nullità della richiesta di rinvio a giudizio perché non c’è...».

GUP: «Non ci sono imputazioni a lui ascritte quindi».

PM: «No. Ho controllato anche nel fascicolo. Deve esserci stato qualche errore». (...)

GUP: «Dico, non essendoci una imputazione effettivamente lei cosa farà se ritorna il fascicolo?».

PM: «Non essendoci una imputazione io chiederò una archiviazione se iscritto sul registro degli indagati dicendo che non ci sono elementi di reato a suo carico».

GUP: «Cioè se l’è tenuta da parte l’archiviazione però».

PM: «No».

GUP: «Non è che è possibile che sia stata già fatta?».

PM: «Non mi pare (...). Lui è stato inizialmente iscritto da quello che ho capito... Giudice, il processo non è che l’ho seguito».

GUP: «E lo so, lo capisco, è chiaro». (...)

PM: «Comunque facciamo la correzione dell’errore materiale, per me va bene lo stesso. Chiedo che venga corretta la richiesta di rinvio a giudizio».

GUP: «Trattandosi di un atto suo la deve disporre lei».

PM: «Eh?».

GUP: «È un atto suo, quindi la deve disporre lei».

PM: «Però è già stata... Noi siamo in udienza preliminare».

GUP: «Sì, può dare atto del fatto che nella richiesta di rinvio a giudizio la posizione del Colonna è stata...».

PM: «È un errore materiale».

GUP: «Sì. Possiamo dare atto di questo quindi, che la posizione del Colonna Angelo Rocco...».

PM: «Viene espunta in quanto refuso di stampa».

GUP: «...In quanto inserita nell’elenco degli imputati per mero errore materiale, non essendogli ascritto alcun fatto nella rubrica delle imputazioni. Va bene».

Colonna ritiene chiusa qui la vicenda: ha deciso (ne avrebbe diritto) di non chiedere i danni allo Stato. «C’è voluto tempo - si limita a dire il suo l’avvocato, Antonio La Scala di Bari -, ma alla fine è stata fatta giustizia». Nei giorni scorsi la Finanza ha provveduto, dopo otto anni, a restituire i beni sequestrati.