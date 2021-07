Bari calcio: bomber Antenucci rinnova fino al 2023

BARI - Accordo tra Bari e Mirco Antenucci: il club ha ufficializzato il prolungamento del contratto che lega l’attaccante ai biancorossi, ora in scadenza a giugno 2023.

Dopo le critiche ricevute dai tifosi per lo scarso rendimento nella passata stagione, il ds Polito scommette sul rilancio del bomber ex Spal. Antenucci con la maglia del Bari ha collezionato 38 marcature in 70 presenze tra campionato e Coppe.