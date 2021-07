Bari, Iaquinta campione di Super Cup operato al policlinico dopo un incidente a Imola

BARI- Dopo uno schianto a 270 km/h in pista a Imola, il pilota Simone Iaquinta grazie all’intervento di chirurgia vertebrale mini-invasiva eseguito al Policlinico di Bari, potrà tornare presto a correre. Il due volte campione della Carrera Cup che corre anche la SuperCup, il campionato monomarca Porsche che si svolge prima di ogni Gran Premio di F1 sugli stessi circuiti, il 27 luglio a Imola, in una prova del campionato, con la sua Porsche lanciata a 270 km/h in lotta per la prima posizione, è finito fuori pista.

Nello schianto ha riportato una contusione e 3 fratture vertebrali. Il trattamento conservativo tradizionale avrebbe comportato 2 mesi di stop. Da Imola il giovane pilota ha scelto di essere operato al Policlinico di Bari, nel reparto di ortopedia, dal professor Andrea Piazzolla. L’intervento si è svolto ieri, il giovane pilota calabrese si è rimesso subito in piedi e la prossima settimana potrà già tornare in pista per effettuare dei test in vista della prossima prova del campionato.



«Sto bene - commenta Iaquinta - il mio ringraziamento è rivolto essenzialmente a tutto lo staff medico del reparto di chirurgia vertebrale del Policlinico di Bari, che mi ha consentito di rimettermi in piedi nel giro di qualche giorno».