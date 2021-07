Bari, un arresto sulla strada della prostituzione

Toritto (Bari) - Arrestato un 59enne di Corato per favoreggiamento della prostituzione. I carabinieri di Modugno lo hanno sorpreso dopo averlo seguito fino alla la complanare che costeggia la Statale 96, in agro Toritto.

L'uomo dopo aver prelevato da casa una giovane donna, domiciliata a Bari, l'aveva accompagnata fino alla statale, nei pressi di alcune roulotte o container utilizzati per farle prostituire.

Gli accertamenti, effettuati sia precedentemente sia dopo l’intervento, hanno consentito anche di appurare che l’uomo aveva già tenuto analoga condotta delittuosa in almeno altre quattro circostanze negli ultimi dieci giorni: infatti il 59enne era solito ricevere una chiamata dalle donne, quindi con la propria autovettura le raggiungeva a Bari, nei pressi di un hotel da dove le prelevava per poi accompagnarle sulla «strada della prostituzione». Nel corso della giornata si preoccupava poi di portare acqua, refrigeranti e quanto richiesto dalle donne e, a richiesta di queste ultime, le riaccompagnava in hotel.

Un sistema collaudatissimo: nel borsone della donna, prelevato dalla vettura, sono stati trovati profilattici, gel lubrificanti ed igienizzanti. Per G.F. sono scattate le manette con il contestuale sequestro del mezzo utilizzato per favorire la prostituzione nonché del borsone e del relativo contenuto. Ora è in carcere a Bari.