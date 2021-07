Allarme a Molfetta: «Città sporca e piena di blatte»

MOLFETTA - Molfetta è sporca. È questo l’allarme lanciato direttamente all’amministrazione comunale da cittadini ed esercenti in merito ad una questione che sta divenendo insostenibile non soltanto nelle periferie, ma anche nel centro urbano. Marciapiedi sudici, anneriti e strade maleodoranti. È così che purtroppo si presentano alcune zone della città dove, a peggiorare la situazione, sono le alte temperature di questi giorni. La situazione potrebbe, purtroppo, degenerare e trasformarsi in emergenza. Non sono pochi gli avvistamenti di blatte dai tombini. È questo che preoccupa principalmente i cittadini, costretti ad adottare metodi «fai da te» per la risoluzione del problema. Di questa situazione sono stati già informati il Comune e l’Azienda Servizi Municipalizzati per predisporre una disinfezione straordinaria della città. Attività ancora non programmate e che stanno facendo infuriare cittadini ed esercenti.

«Aprire la nostra attività – è stato il commento di Saverio Perrino, titolare di un esercizio commerciale a Corso Umberto – e ritrovarsi con blatte ed insetti che fuoriescono dal tombino vicino al mio negozio non è assolutamente normale. Nonostante la tassa dei rifiuti che corrispondo puntualmente ogni anno anche durante il periodo covid, sono stato costretto a contattare a mie spese un’azienda specializzata in queste operazioni. Accogliere i nostri clienti in queste condizioni non era possibile. Al Comune chiediamo di provvedere immediatamente ad un lavaggio delle strade che non avviene ormai da mesi».

Sul piede di guerra anche diversi cittadini del quartiere Madonna dei Martiri. «Il quartiere ormai da settimane – riferiscono in una nota – è divenuto teatro di bivacchi. A fine serata quello che rimane è indescrivibile oltre che indecoroso e poco igienico. Chiediamo un intervento immediato e sopratutto costante per evitare che la situazione igienico sanitaria possa precipitare». Dagli uffici comunali riferiscono che un’igienizzazione della città è stata già programmata, ma tuttavia viene puntato il dito contro chi si ostina a non differenziare i rifiuti in modo corretto. Si tratta, quest’ultimo, di un problema che dura da anni o almeno da quando è entrata in vigore la raccolta dei rifiuti porta a porta con cui si impone ai cittadini di utilizzare i mastelli forniti per raccogliere i rifiuti. Questo purtroppo non viene fatto con regolarità e in alcuni quartieri di Molfetta è consuetudine lasciare i rifiuti organici in sacchetti al di fuori dei mastelli, alimentando in questo modo cattivi odori e favorendo la presenza di insetti, blatte e ratti.

«L’invito per tutti i cittadini – afferma la direzione dell’Asm – è quello di favorire il lavoro degli operatori nel rispetto delle norme definite dalla raccolta differenziata porta a porta». Appelli che purtroppo non risolvono il problema tanto che sono in molti ad invocare le piogge, un metodo naturale per igienizzare la città.