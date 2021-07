Una settimana in musica ad Acquaviva: questa sera arriva Bugo

BARI - Cuore di Banda, il festival sull'identità musicale bandistica pugliese organizzato dai Comuni di Acquaviva, Sammichele e Turi promuove dal 15 al 17 luglio l’ottava edizione di DISTORSIONI SONORE, una delle più importanti manifestazioni estive pugliesi. Come sempre la rassegna si propone un cammino d’innovazione e diversità che ha sempre contraddistinto lo spirito dei direttori artistici. Domenica 18 luglio inoltre la Rimbamband porterà in Piazza dei Martiri lo spettacolo IL SOL CI HA DATO ALLA TESTA.

Ma staserà la vera star sarà Bugo che ha dato appuntamento ai suoi fan alla rassegna DISTORSIONI SONORE ad Acquaviva delle fonti dalle ore 21:00 in piazza dei Martiri. Aprirà il concerto il pianista INDIE.

Ecco chi è Bugo: Cristian Bugatti, in arte Bugo, nasce a Rho il 2 agosto 1973 ma cresce a Cerano, nel noverese. Inizia a suonare la chitarra durante la leva militare: è lì che capisce che la musica è la sua strada. L’attività come solista inizia nella seconda metà degli anni ‘90 e, dopo il trasferimento a Milano, nel 2000 pubblica il primo album ufficiale: da allora, Bugo ha pubblicato 9 album, passando dal circuito indipendente fino a major come Universal e Carosello. Ad accompagnare Bugo sul palco sono Simone Bertolotti (tastiere), Donald Renda (batteria), Max Gelsi (basso) e Marco Montanari (chitarra).