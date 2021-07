Studenti bloccati a Malta, il sindaco di Molfetta scrive a Di Maio e Emiliano

Bari - Circa 70 ragazzi italiani minorenni in vacanza a Malta si trovano bloccati sull’isola in quanto 21 di loro sono risultati positivi sintomatici. Il sindaco di Molfetta Tommaso Minervini, «esprimendo forte preoccupazione», ha scritto al ministro Luigi Di Maio e al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per consentire il rimpatrio da Malta dei «ragazzi risultati negativi al tampone e far svolgere il periodo di quarantena nei propri comuni di residenza». Lo rende noto il Comune di Molfetta, spiegando che dei «circa sessanta studenti italiani a cui le autorità maltesi impediscono il rientro in patria nonostante siano risultati negativi al tampone», ci sono «numerosi minori pugliesi, uno di Molfetta». «Gli studenti - spiega il Comune - fanno parte di un gruppo di circa 80 persone, tutte in vacanza studio, ventuno delle quali risultate positive al Covid 19».

«Le autorità maltesi - fa sapere ancora l’amministrazione di Molfetta in una nota - avrebbero trasferito tutti gli studenti, risultati negativi, in un hotel Covid della città di Qawra, per un periodo di quarantena che dovrebbe terminare il prossimo 22 luglio».