Bari, il primo lotto del nuovo Parco della Giustizia realtà a dicembre 2024

Bari - Il primo lotto del nuovo Parco della Giustizia di Bari sarà consegnato a dicembre 2024. Un annuncio che prevede quattro anni di anticipo e che arriva dal sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, dopo aver partecipato a una riunione, all’Agenzia del demanio, del gruppo tecnico per il progetto. Nella riunione, fa sapere Sisto, è stato infatti presentato il nuovo cronoprogramma per il completamento del primo lotto, composto da Tribunale penale e Procura in base al quale, grazie alla scelta di materiali innovativi, all’incremento della forza lavoro occupata e alla rimodulazione di procedure e interventi edificatori, è prevede la consegna a dicembre 2024.

«L'input giunto dal Ministero della Giustizia - dice Sisto - consentirà di completare il primo lotto con ben quattro anni di anticipo rispetto a quanto preventivato nella precedente ipotesi della stessa Agenzia del demanio. Come barese e delegato della ministra Cartabia per l’edilizia giudiziaria, non posso che esprimere grande soddisfazione».

Un incontro di approfondimento è previsto la prossima settimana e poi ci sarà un terzo appuntamento con il sindaco di Bari e il presidente della Regione Puglia, per concordare le procedure necessarie per dare inizio ai lavori.

«Mentre è all’attenzione della Presidenza del Consiglio la richiesta di nomina di un commissario per l’opera - aggiunge il sottosegretario -, sono allo studio interventi di semplificazione per velocizzare le procedure amministrative. Sono convinto che solo con un grande lavoro di squadra sarà possibile raggiungere l’obiettivo, dopo oltre 20 anni di attesa».