È pugliese la migliore sommelier di Londra: GQ incorona Sabrina Manolio

BARI - È pugliese, anzi acquavivese, la miglior sommelier inglese scelta dalla rivista internazionale GQ: il suo nome è Sabrina Manolio, 35enne, che da oltre dieci anni vive in pianta stabile a Londra, dove lavora nel prestigioso ristorante internazionale Bar des pres. Dopo aver fatto la gavetta in Italia in ristoranti italiani di alto livello, come il Trussardi Alla Scala di Milano e il locale di Carlo Cracco, il Four Season di Firenze, si è trasferita nella capitale britannica.

Ora Sabrina è capo sommelier e propone una lista di 350 vini cercando di intuire le preferenze di ogni cliente. Un riconoscimento per questa giovane esperta di vini che inorgoglisce tutta la Puglia.