L'Aeronautica di Bari ospita l'autoemoteca: e i militari donano il sangue

BARI - Domani, a partire dalle ore 8.30, il Comando Scuole dell’Aeronautica Militare di Bari, in collaborazione con l’Avis, sarà protagonista di una giornata dedicata alla donazione di sangue, ospitando un’autoemoteca dell’Ospedale 'Di Venerè nel piazzale antistante la caserma. Un gruppo di volontari della locale sezione Avis sarà di supporto all’iniziativa che si svolgerà su base volontaria.

«Con la stagione estiva si rinnova la necessità di mantenere la disponibilità di plasma presso i presidi sanitari - dichiara il Generale di Squadra Aerea Aurelio Colagrande, Comandante del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare di Bari - in un momento di particolare difficoltà nazionale abbiamo accolto con entusiasmo questo invito a dimostrazione dell’impegno delle istituzioni e delle Forze Armate per dare un ulteriore, concreto supporto, alla collettività». Soddisfatto dell’iniziativa Nicola Iacobbe, presidente di Avis Bari: «Siamo onorati che il Comando Scuole dell’Aeronautica Militare di Bari abbia aderito a questa iniziativa. Questa donazione rappresenta un atto concreto nei confronti della collettività in un periodo particolare come questo. Stiamo andando incontro all’estate e come ben pensiamo si tratta di mesi nei quali il sangue spesso scarseggia poiché le scorte tendono a diminuire».