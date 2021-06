Acquaviva riparte: serata con Renato Ciardo e sconti dedicati a tutti i «Giovanni» nel giorno dell'onomastico

Acquaviva #Riparte: questa sera, 24 giugno, iniziativa ad Acquaviva delle Fonti (Ba) dedicata alla ripartenza all'insegna della solidarietà. Ospite della serata sarà Renato Ciardo, leader della Rimbamband, che ha ricevuto la 'cipolla rossa', tipico prodotto della città, e la Bandaviva, la banda giovanile del liceo musicale Don Milani, diretta dal maestro Giuseppe Smaldino, che girerà per le vie.

Oltre a promuovere il commercio locale, con sconti dedicati a tutti quelli che si chiamano "Giovanni", nel giorno del loro onomastico, ci sarà anche una donazione di prodotti alla Caritas che li distribuirà ai cittadini indigenti tramite l'emporio della solidarietà "Le 7 Ceste". Previsto anche un contest fotografico sulla pagina del Duc: chi vince avrà una cena per due in omaggio al ristorante Il Principe.