Putignano, i giganti di cartapesta incantano gli ospiti greci

BARI - Gli operatori del Carnevale di Patrasso in Grecia, in visita a Putignano, restano incantati dal lavoro dei maestri cartapestai. Il Presidente della Fondazione, Maurizio Verdolino, il consigliere dell’ente Dino Andresini e la consigliera comunale Angela Fontana hanno accolto la delegazione ellenica guidata dalla presidentessa Ira Kouri. La visita è avvenuta l’altro ieri, domenica 20 giugno. Fontana ha fatto gli onori di casa anche in veste di consulente scientifica della mostra su Dante Alighieri «Racconti di Carta» che da luglio a settembre vedrà la cartapesta putignanese impreziosire il centro storico con ben 12 postazioni ispirate alla Divina Commedia.

L’occasione della visita alle botteghe della cartapesta è stata colta, infatti, per mostrare agli ospiti greci le installazioni in fase di completamento che fra pochi giorni saranno svelate e presentate ai visitatori della rassegna interattiva. Un’iniziativa voluta dall’amministrazione comunale e dalla Fondazione per essere vicini all’intero comparto e dare valore all’arte tipica putignanese.

La visita della delegazione di Patrasso rientra nel progetto «Spark» finanziato dall’Unione europea attraverso il Programma Interreg Grecia-Italia 2014-2020. Un progetto che vede come «attori» la Regione e il Teatro pubblico pugliese e come partner il Comune di Patrasso, la Regione della Grecia Occidentale e la Camera di commercio regionale.

In quest’ottica Putignano è divenuta da circa due anni punto di riferimento per il programma che intende favorire lo sviluppo formativo e lo scambio di competenze fra gli operatori del Carnevale al di là dei confini nazionali.

Il presidente della Fondazione Carnevale, Verdolino, evidenzia il valore della partnership: «Questo secondo e prezioso incontro con gli amici di Patrasso è il risultato della disponibilità della nostra Fondazione e dell’intera amministrazione comunale a cogliere tutte le opportunità offerte dall’Unione europea e dalla Regione Puglia in particolare. Siamo tra le sette fondazioni partecipate - ha rimarcato Verdolino - e lavoriamo continuamente per rispondere con entusiasmo creando reti significative per creare continue opportunità di crescita per il nostro territorio».

Quella dell’altro ieri è stata la seconda visita alle botteghe putignanesi della cartapesta da parte degli operatori del Carnevale di Patrasso. I rappresentanti greci sono apparsi particolarmente colpiti e incuriositi dalle tecniche di lavorazione dei maestri locali. Durante la visita alle botteghe si è svolto un momento di saluti istituzionali e scambio di doni per suggellare l’incontro.