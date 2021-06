Bari, danni al sedile del treno: denunciati tre giovanissimi

Bari - Forse per noia, o semplicemente per stupidità. Tre ventenni - tra loro anche una donna - sono stati denunciati dalla Polizia Ferroviaria di Bari per il danneggiamento dei sedili di un treno regionale della tratta Foggia-Bari. avvenuto qualche giorno fa.

I tre giovani sono stati visti dal capotreno e da un poliziotto della Polfer, libero dal servizio e in quel momento in treno, mentre danneggiavano le sedie del convoglio. I giovanissimi sono riusciti a darsi alla fuga. Successivamente, grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza, sono stati individuati, rintracciati e denunciati.

Sempre a Bari, gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria hanno sventato il furto di cavi di rame della linea di contatto delle Ferrovie Sud Est. L'intervento ha messo in fuga i malfattori, che hanno lasciato a terra quasi tutta la refurtiva, circa 500 metri di corda di rame, poi restituita all'impresa ferroviaria.