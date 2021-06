Monopoli, smaltivano i rifiuti in campagna: multati

Monopoli - Tempi duri per chi abbandona i rifiuti in campagna. La polizia di Monopoli è scesa in campo e ha individuato e sanzionato due persone che dovranno pagare 500 euro ciascuno per quanto fatto.

La discarica abusiva è stata segnalata nei giorni scorsi dall'Associazione Tutela della Contrade Monopolitane. I poliziotti sono intervenuti tempestivamente in contrada Lamascrasciola e, analizzando i rifiuti presenti nei sacchi, lasciati sul ciglio di una strada di campagna, ha scoperto chi fossero gli autori di quello scempio.

In sinergia con l’amministrazione comunale la mini discarica è stata immediatamente bonificata. Per la polizia, comunque, non finisce qui. «Il personale della Polizia di Stato - è il monito - sanzionerà chiunque dovesse essere individuato quale autore di questo tipo di violazioni o a mezzo fototrappole o con attività di indagine o con altre tecniche di accertamento».