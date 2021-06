Bari, spacciano vicino all'Ateneo: tre arresti

Spacciavano nel pieno centro di Bari, tra via De Rossi e via Garruba, vicino la facoltà di Lingue dell’Università di Bari, di fatto monopolizzando l’intera area ed «esercitando una vera e propria imposizione dell’illecita attività - spiegano gli investigatori - giungendo persino ad impossessarsi di alcune chiavi di accesso ai condomini della zona, utilizzati per occultare le dosi di sostanza stupefacente pronte per lo spaccio al dettaglio, creando un evidente e grave disagio dei residenti». La Squadra mobile di Bari ha arrestato tre pregiudicati, il 49enne Antonio Mititiero e i 34enni Davide Volpe e Daniela Tonti, per detenzione e spaccio di droga, ritenuti i principali organizzatori dello spaccio. L’indagine è partita dalle numerose segnalazione dei residenti che, «con dovizie certosine - dicono gli investigatori - lamentavano l’arroganza e prepotenza esercitata dagli spacciatori». Le indagini, coordinate dalla Dda di Bari, hanno consentito di accertare la presenza di vedette e di una squadra di spacciatori, molti dei quali arrestati in flagranza durante le indagini, tutti ritenuti agli ordini di Mititiero, al quale l'ordinanza di custodia cautelare è stata notificata in carcere. Riprese video hanno poi permesso di documentare le fasi dello spaccio, che avveniva per tutto il giorno fino alla tarda serata.