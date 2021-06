Si aggira per Modugno con un lampeggiante sul tettuccio dell'auto e posta il video sui social: denunciato 21enne

I carabinieri di Modugno (Ba) hanno denunciato un 21enne già noto alle forze dell'ordine: nei giorni scorsi lui e alcuni suoi amici avevano pubblicato un video sui social in cui il 21enne guidava la sua auto con un lampeggiante blu sul tettuccio, funzionante e in uso alle forze dell'ordine. Gli investigatori allora hanno trovato nell'auto il lampeggiante, nascosto sotto il sedile del passeggero. Il giovane è stato denunciato per illecita detenzione di segni distintivi contraffatti, e lui e i suoi amici multati per aver sforato il coprifuoco.