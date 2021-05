Triggiano, interramento binari ora apre via Casalino

Triggiano - Eliminato il passaggio a livello di via Casalino a Triggiano che consentirà di percorrere la strada da un capo all’altro senza più ostacoli, ricucendo una parte del centro urbano in passato separato dai binari.

Questo è un primo risultato dei lavori di interramento della linea FSE Triggiano – Capurso che porteranno anche all’eliminazione del passaggio livello di via Armellini.

I lavori - per ultimare i 3 km di galleria tra Capurso e Triggiano - continuano con il completamento degli ultimi 240 metri di tunnel che porteranno alla chiusura temporanea di via Carso, via Collodi e via Padre Daniele.

Contemporaneamente a Capurso proseguono sia lavori per l’eliminazione del passaggio a livello di via Triggiano che quelli di interramento che consentiranno la riapertura al traffico di via Pacifico.