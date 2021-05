Bari, i conigli in pineta conquistano tutti

Bari - Sono diventati le mascotte della pineta. Decine e decine di conigli, ogni mattina, fanno capolino dai cespugli e guardano incuriositi i frequentatori del parco: runner, mamme coi loro bambini e tutti coloro che amano trascorrere qualche momento all'aria aperta.

I conigli - tanti di colore nero, qualcuno striato - hanno fatto la loro comparsa in pineta a marzo, quando ci sono stati i primi avvistamenti. Pian piano, poi, il loro numero è aumentato.

Mansueti, assolutamente innocui, si lasciano anche avvicinare, e ormai in tanti arrivano in pineta anche solo per poterli osservare o per allungargli qualche foglia di verdura o frutto.