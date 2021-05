Incidente stradale a Noci: morto motociclista 18enne

BARI - Tragedia a Noci: un 18enne a bordo della sua moto è morto all'altezza dell'incrocio semaforico di via Siciliani, in pieno centro, a seguito di un impatto con una Jeep Renegade. Il giovane Marco Ritella, del posto, a bordo della sua Kawasaki è morto poco dopo essere stato trasportato al Policlinico di Bari per le gravi conseguenze causate dall'impatto. Nocese anche il guidatore dell'auto, un 25enne risultato negativo all'alcool test che non ha subito traumi fisici. Al momento dello scontro il semaforo non era attivo. Ancora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.