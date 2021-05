È ufficiale: il campionato di ciclismo femminile su strada si correrà in Puglia il 20 giugno

La decisione era nell’aria ed è maturata ieri, sabato 22 maggio, con la conferma della Federciclismo che attraverso la delibera del consiglio federale ha ufficializzato la notizia: il campionato italiano su strada femminile si terrà domenica 20 giugno, in Puglia sul percorso della Costa dei Trulli: «Sono veramente contento che si sia concretizzata questa opportunità e di poter dare una risposta immediata ad un'esigenza sentita – dichiara il presidente della Fci Cordiano Dagnoni che nei giorni scorsi aveva incontrato a Bari i sindaci dei 12 Comuni interessati (Conversano, Monopoli, Alberobello, Castellana Grotte, Mola di Bari, Giovinazzo, Locorotondo, Polignano a Mare, Rutigliano, Ceglie Messapica, Cisternino e Fasano) -. Il mio personale impegno e quello di tutto il consiglio federale è stato, sin dai primi momenti, di valorizzare il settore femminile e l'attività su tutto il territorio. La soluzione offerta dai sindaci della Costa dei Trulli, capeggiati da Tommaso De Palma (sindaco di Giovinazzo), uomo di riferimento per questa iniziativa, rappresenta la vitalità di un movimento ciclistico a trazione integrale, ovvero in grado di organizzare manifestazioni di alto livello in qualsiasi parte della nostro splendido paese. Sono convinto che questo Campionato italiano donne su Strada sarà all'altezza della storia organizzativa della Puglia». L’organizzazione dei tricolori è stata affidata alla Spes Alberobello, mentre i 12 comuni hanno aderito all’iniziativa che rientra tra le attività di promozione e rilancio turistico del territorio, anch’esso segnato dalla pandemia. Costa dei Trulli è un progetto già avviato nel 2018 da un ristretto numero di municipalità, ora esteso a 12 città, tra le più attrattive della Puglia per via della presenza di spiagge, città d’arte, dei trulli simbolo della Puglia e patrimonio Unesco, delle grotte, dei musei.