Bari, festa di compleanno con fuochi d'artificio: una denuncia

Bari - Fuochi d'artificio non autorizzati nel cuore del Madonnella, per festeggiare un compleanno. Cosa cara la festa a un 38enne denunciato dai carabinieri per accensioni ed esplosioni pericolose. L'uomo, nelle scorse ore, è stato sorpreso in corso Sidney Sonnino intento a far scoppiare una batteria di giochi pirotecnici dinanzi all'abitazione di suo nipote, del quale si festeggiava il compleanno. L'episodio oltre tutto si è consumato dopo la mezzanotte, quindi anche in palese violazione del coprifuoco anti Covid.

Agli stessi militari il 38enne, incensurato, ha spiegato che i fuochi erano un regalo di compleanno. Oltre alla denuncia penale, i carabinieri gli hanno inflitto 400 euro di multa per violazione delle norme anti contagio.