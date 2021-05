Monopoli, negozio vendeva centinaia di mascherine FFP2 non conformi: denunce

La Guardia di Finanza di Monopoli (Ba) ha sequestrato 670 mascherine FFP2 che non erano conformi ai requisiti imposti dalla legge. I dispositivi erano venduti in un esercizio commerciale che impiegava, inoltre, lavoratori in nero.

Non solo mascherine: tra i prodotti sequestrati anche termometri e saturimetri sprovvisti delle indicazioni minime in lingua

italiana, e due lavoratori di nazionalità cinese sono risultati soggiornare clandestinamente nel territorio italiano. Entrambi denunciati, e anche per il datore di lavoro nonché titolare dell’esercizio commerciale è scattata la denuncia, oltre che per il reato di frode in commercio per la vendita di prodotti con caratteristiche non conformi alle normative, anche per aver favorito la permanenza in Italia dei due clandestini ed averli impiegati come lavoratori in nero.