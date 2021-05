Gioia del colle, visite gratuite allo zoo è il «grazie» dei circensi

Gioia del Colle Un open day gratuito per i bambini e le famiglie gioiesi per ringraziare la comunità per l’accoglienza ricevuta in tutti questi mesi e abbracciare virtualmente istituzioni, associazioni e cittadini.

Domenica, 16 maggio, il circo Lidia Togni apre il suo tendone per una mattinata di visite gratuite, nel rispetto delle misure di sicurezza anti-contagio.

Dalle 9,30 alle 13, i gioiesi potranno scoprire la grande città viaggiante diretta da Vinicio Canestrelli Togni allestita in strada provinciale per Castellaneta (sp 29), all’ex Foro Boario. Qui, infatti, il circo è fermo da ottobre, accolto dalla generosità di tutta la cittadinanza che, in sette mesi, si è stretta intorno alla cittadella dei Togni in un abbraccio quotidiano di solidarietà.

Ai circa sessanta circensi, in effetti, Gioia non ha mai fatto mancare il sostegno e la vicinanza offrendo viveri e foraggio per gli animali, mentre l’amministrazione comunale ha esonerato il circo dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.

Domenica, durante la visita gratuita, si potranno ammirare da vicino tutti gli esemplari di animali del parco zoologico come cavalli, pony, zebre, dromedari, cammelli e lama e assistere all’esibizione di alcuni artisti, tra cui gli spericolati «motociclisti nel globo».

«È doveroso da parte di tutta la grande famiglia del circo Lidia Togni - dice Vinicio Canestrelli Togni - ringraziare i gioiesi che ci hanno fatto sentire parte della loro splendida città e non ospiti. Ci hanno dimostrato affetto, calore e amicizia in un momento difficile per tutti, con gesti concreti di solidarietà».

In questi mesi pieno sostegno allo spettacolo viaggiante è arrivato innanzitutto dal centro di ascolto «Dal silenzio alla parola» di cui è responsabile Rosanna D’Aprile (che riveste il ruolo di presidente), ma anche da agricoltori, associazioni e singoli cittadini a cui va il ringraziamento della famiglia Togni.

«Un ringraziamento particolare va al sindaco di Gioia del Colle Giovanni Mastrangelo che ci è stato particolarmente vicino e ci ha dato quella tranquillità indispensabile per la nostra permanenza. Ed è per ringraziare tutti, quindi, che la direzione - fanno sapere dal circo - ha deciso di promuovere l’iniziativa di domenica prossima che si svolgerà con il supporto della locale Protezione civile, indispensabile per la gestione dell’afflusso del pubblico, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. Il circo nazionale di Lidia Togni, quindi, aspetta tutti i gioiesi per condividere quella che sarà una grande giornata di festa e di felicità».

Intanto un altro gesto di solidarietà è stato annunciato ieri mattina da una parrucchiera gioiese, Annamaria Ludovico, che ha messo a disposizione il suo laboratorio di hairstyle per le donne del circo Togni. A loro saranno offerti gratuitamente pieghe, colore, taglio e non solo.