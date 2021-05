Bari, Petruzzelli, corsa alle dosi per il concerto in Russia

Bari - Il mondo dell’arte torna ad accogliere il suo pubblico, battendo idealmente un virus che l’ha intrappolato per troppo tempo.

E a Bari arte è sinonimo di Petruzzelli, con la sua orchestra che a breve avrà la possibilità di riprendere i suoi concerti in giro per il mondo. Ma con la pandemia ancora in corso c’è la necessità che tutto avvenga in sicurezza.

È per questo che giorni fa il sovrintendente della Fondazione, Massimo Biscardi, ha mandato una nota ai sindacati per comunicare la necessità di attivare un piano vaccinale che copra gli orchestrali e non solo in vista dei viaggi per i concerti all’estero.

«L’orchestra del Teatro Petruzzelli prenderà parte, dal 2 al 5 giugno 2021, allo Spief 2021 di San Pietroburgo per la realizzazione di un concerto sinfonico al teatro Marinskij - ha scritto il sovrintendente - In esecuzione della corretta azione di prevenzione e lotta del contagio da Covid, è indispensabile ed imprescindibile l'attivazione della misura di sicurezza del relativo vaccino cui dovrà sottoporsi - con sollecitudine - il personale che prenderà parte alla trasferta».

In un primo momento sembrava che la «tournée» dovesse saltare proprio per ragioni sanitarie, ma l’occasione era troppo ghiotta per rinverdire il prestigio del Petruzzelli dopo il lungo stop. Al concerto sono attesi 40mila spettatori nella piazza dell’Hermitage. Così è partita la corsa al vaccino, dopo che il commissario Figliuolo ha dato il via libera alle somministrazioni.

«Domani (oggi, ndr) ci incontreremo con il medico competente per le valutazioni necessarie a far sì che la trasferta dell’orchestra avvenga in piena sicurezza - sottolinea Vito Gemmati, segretario generale Uilcom Puglia - al momento per le vaccinazioni si deve dare priorità all’orchestra visti i tempi stretti a disposizione, altrimenti si rischia che la trasferta salti».

Un’ipotesi da scongiurare vista la grande attesa che si registra in Russia e anche perché la Puglia è ospite d’onore al XXIV Forum economico internazionale di San Pietroburgo.

«Si deve assolutamente tornare a vivere e la ripresa di una tournée così importante lo dimostra - dice Oronzo Moraglia segretario generale Fistel Cisl Puglia - Tra l’altro il Petruzzelli, al netto di un focolaio dello scorso ottobre, quando si contò qualche contagio tra il personale, non ha avuto più problemi, segno che i protocolli di sicurezza hanno funzionato. Certo, valutare la possibilità di vaccinare il personale delle attività che riprendono non sarebbe una idea sbagliata, un po’ come fatto per gli insegnanti. Come sindacati difenderemo la scelta di chi, nel pieno rispetto di norme nazionali, non voglia aderire alla vaccinazione, ma ci rendiamo conto che è una scelta essenziale per riattivare le diverse attività nella massima sicurezza».