Furto di rame, in tilt la tratta Fse tra Bari e Putignano

Bari - Un furto di cavi di rame sulla nuova linea Bari-Putignano via Casamassima delle Ferrovie del Sud Est sta provocando da stamattina ritardi e soppressioni, con conseguenti disagi per i pendolari. Sono stati portati via tra i 600 e gli 800 metri di cavi elettrici della linea aerea di contatto della trazione elettrica tra Casamassima e Sammichele, provocando l'interruzione della circolazione dei treni: tra le due stazioni il servizio viene svolto con bus sostitutivi. Non ancora chiari i tempi per il ripristino della linea. Secondo le prime indagini, il furto sarebbe stato eseguito da persone molto esperte, dato che la linea è in tensione ed è sorvegliata da una centrale operativa.

Il personale di assistenza clienti di Fse sta costantemente informando la clientela indirizzandola verso soluzioni di viaggio alternative.