Bari, dopo l'interdittiva antimafia un nuovo gestore per Torre Quetta

Bari - «A piccoli passi vogliamo riconquistare spazi e momenti di normalità per quando, finite le restrizioni, potremo tornare a vivere insieme. Torre Quetta è un simbolo per questa città: qui i baresi hanno riscoperto il nostro mare e imparato a vivere la nostra costa di giorno e di sera». Lo dichiara il sindaco Antonio Decaro, con riferimento al bando pubblicato dal Comune per la gestione triennale della spiaggia di Torre Quetta sul lungomare sud della città. «Non ci siamo arresi davanti ai problemi e alle vicissitudini, perché il nostro obiettivo è consegnare questo spazio ai cittadini, alle famiglie, ai più giovani, a tutti quelli che scelgono Bari. Torre Quetta tonerà e sarà più bella e più forte di prima» dice Decaro, implicitamente riferendosi alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto gli ex gestori, destinatari un anno fa di un provvedimento interdittivo antimafia. Il futuro concessionario, che dovrà trasmettere la proposta entro il 7 giugno, si occuperà di gestire parcheggio, campo di beach volley, chioschi e gazebo per attività di vendita di alimenti e bevande. Dovrà, inoltre, assumere gli oneri connessi con la pulizia e la manutenzione (tranne impianto idrico, pontili e spiaggia in ciottoli). L’aggiudicazione - fa sapere il Comune - avverrà in favore del massimo rialzo percentuale sul canone a base di gara, pari a 35.483,37 euro per l’intera durata della concessione.