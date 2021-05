Bari, spara fuochi d'artificio per festeggiare scudetto Inter: denunciato

Un 58enne incensurato barese è stato denunciato per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose, per aver festeggiato la vittoria matematica del campionato di calcio da parte dell’Inter accendendo quattro batterie pirotecniche per strada. E’ accaduto ieri sera in Piazza Federico II di Svevia, nel centro storico di Bari. Sul posto, a pochi passi dalla Questura, sono intervenuti agenti delle Volanti, i quali hanno identificato e deferito il tifoso.