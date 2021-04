In volo da Praga a Bitritto, raro esemplare di Gheppio stremato e salvato per miracolo

BARI - Gli operatori del Nucleo Operativo Recupero e Tutela Fauna Selvatica pugliese hanno consegnato presso l'Osservatorio Faunistico Regionale di Bitetto uno splendido esemplare di Gheppio maschio, inanellato anni fa a Praga. L'animale avrebbe viaggiato dalla Repubblica Ceca all'Italia ed è stato ritrovato in difficoltà nelle campagne tra Bitritto e Loseto. Il volatile è stato messo in sicurezza e salvato da un passante Francesco Siciliani, sensibile alle condizioni della fauna selvatica, che ha subito allertato il NOR. Adesso il Gheppio è nelle mani dello staff veterinario specialistico e dopo il periodo di cure sarà rimesso in libertà.