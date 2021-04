Bari, il tribunale raddoppia in via Dioguardi?

Bari - «Venerdi' 30 aprile sarò a Bari, con i funzionari del Ministero, per procedere ad una prima ricognizione della torre accanto agli uffici giudiziari di via Dioguardi, così da poterne valutare la compatibilità con le esigenze di ampliamento degli attuali spazi». Così il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto. «Lavoriamo - spiega - ad una soluzione rapida delle difficoltà immediate, avendo sempre presente il fine ultimo che è quello di una struttura definitiva e adeguata all'amministrazione della

giustizia del capoluogo pugliese».