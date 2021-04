Bari - E' morta all'improvviso nel Laboratorio Analisi dell'ospedale «Miulli» di Acquaviva, dove lavorava. Anna Chiaromonte, 33 anni, di Altamura, si è accasciata al suolo nel primo pomeriggio di ieri. Il personale del Reparto l'ha vista cadere all'improvviso, già priva di sensi. Immediati i soccorsi, ma a nulla sono valsi nemmeno i tentativi fatti dai medici della Rianimazione. Attualmente il corpo della giovane donna si trova all’obitorio dell'ospedale di Acquaviva in attesa dell’autopsia. L'ipotesi è che a toglierle la vita possa essere stato un aneurisma. Come ogni operatore sanitario, anche Anna Chiaromonte si era sottoposta a vaccinazione: nel gennaio scorso le erano state somministrate la prima e la seconda dose di «Pfizer», che non le aveva dato alcun effetto collaterale.