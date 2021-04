Bari, minacciò di morte sindaco su Fb: imputato chiede scusa e Decaro rimette la querela

BARI - «Sono pentito di quello che ho fatto, mi pento di avere offeso il sindaco e tutta la comunità dei baresi». Lo ha dichiarato in aula, durante l’ultima udienza del processo, il 29enne Giuseppe Alessandro Carvutto, imputato dinanzi al Tribunale di Bari per minacce aggravate e diffamazione ai danni di Antonio Decaro. Le minacce risalgono al maggio 2016, durante la festa di San Nicola. Il sindaco fu minacciato di morte da Carvutto su Facebook nell’ambito delle polemiche tra amministrazione comunale e venditori ambulanti abusivi che utilizzavano le «fornacell» sul lungomare di Bari. Polemiche in seguito alle quali fu disposta anche la scorta per il primo cittadino.

Decaro, impossibilitato ad essere presente all’udienza, dopo aver saputo delle scuse formali, tramite il legale, l’avvocato Michele Laforgia sostituito in aula da Paola Avitabile, ha rimesso la querela per diffamazione (facendo così cadere l'accusa) e ha revocato la costituzione di parte civile per le minacce. Stessa cosa ha fatto il Comune di Bari che era costituito parte civile al fianco del sindaco. Carvutto ha reso dichiarazioni spontanee spiegando che "all’epoca dei fatti ero un ragazzino, non pensavo a quello che scrivevo, oggi non lo farei, crescendo ho imparato tante cose. Volevo stringere la mano al sindaco in segno formale di scuse e chiedergli un gesto di benevolenza. Potrei essere suo figlio, lui potrebbe capire. Volevo guardarlo negli occhi e chiedergli scusa».

L’imputato, difeso dall’avvocato Giuseppe Darmento, ha anche detto di aver inviato nei giorni scorsi dal carcere una lettera di scuse al sindaco e di aver fatto una donazione simbolica di 50 euro all’associazione di volontariato In.Con.Tra. di Bari. La Procura ha chiesto l’assoluzione previa derubricazione del reato di minacce da gravi a lievi. La sentenza sarà emessa dal giudice monocratico Giovanni Abbattista alle 15.30.