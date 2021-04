Bari piange Gianni Colajemma, stroncato dal Covid. Il sindaco: «Ci mancherai»

BARI - «Oggi questo maledetto virus si è portato via un altro pezzo della nostra città. Bari perde la risata calda e profonda di Gianni Colajemma, perde uno degli attori che hanno fatto la storia della comicità e del teatro popolare barese. Grazie di tutto quello che hai fatto per questa città, grazie per la tua arte e per la tua trascinante comicità». Così il sindaco Antonio Decaro ha annunciato con un post su Facebook la morte, causata dal Coronavirus, di Gianni Colajemma, famoso attore barese e fondatore del teatro Barium

In questo video, «Lettera a San Nicola» la magistrale interpretazione dell'attore barese che decide di scrivere una lettera al Santo patrono di tutti i baresi.