Addio a Colajemma, le parole di Uccio De Santis: «Salutami Mariolina, ci farai ridere da lassù»

BARI - Una pioggia di ricordi ha inondato il web per Gianni Colajemma. Tra i tanti c'è anche il ricordo commosso di Uccio De Santis, fondatore del gruppo Mudù, il "re delle barzellette" televisive, anche lui partito dal teatro come Colajemma. Non avevano mai lavorato insieme e si stimavano molto. «Ciao Gianni, ci farai ridere da lassù. Salutami Mariolina De Fano».