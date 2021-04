Il ricordo di Antonio Minelli per la scomparsa di Colajemma

BARI - Antonio Minelli, regista di spettacoli teatrali e di grandi eventi di piazza, ha collaborato con Colajemma nell'allestimento di ben tre edizioni del Corteo storico di San Nicola a Bari, a maggio del 1998, nel 2006 (in questo caso in una regia a sei mani con Mimmo Mongelli) e 2007. Insieme hanno condiviso la fatica di gestire centinaia di comparse in abito medievale per restituire ai devoti baresi il sapore della rievocazione del sacro furto in un allestimento che rispettasse la tradizione ma si avvalesse anche di soluzioni ed effetti artistici innovativi.