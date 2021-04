Popolare di Puglia e Basilicata, assemblea soci approva bilancio 2020

BARI - L’Assemblea ordinaria dei soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha approvato il bilancio di esercizio 2020, con un risultato di esercizio, al netto delle imposte, pari a 206 mila euro.

Il bilancio, votato da 2.300 soci per corrispondenza o tramite altri mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle norme Covid, incorpora accantonamenti prudenziali su crediti, in ragione degli ancora incerti scenari legati alla pandemia, per 23,3 milioni di euro e oneri di sistema pari a 5,2 milioni di euro. La gestione operativa presenta una crescita del margine del 49%. Significativo il miglioramento degli indici di solidità patrimoniale con un Tier1 e CET1 al 15%, TCR al 15,6% (13,6%, 14,0% nel 2019) e di qualità del credito con un Npl netto 5,6%, (7,4% nel 2019).

«Gli effetti della crisi pandemica - dichiara il presidente della BPPB Leonardo Patroni Griffi - hanno profondamente segnato tutti noi, rendendo il 2020 un anno molto difficile, alquanto insolito e sotto molti aspetti disorientante per le innumerevoli situazioni nuove ed inattese che si sono presentate. Nonostante le difficoltà che ci hanno messo a dura prova, la nostra Banca ha proseguito il processo di rafforzamento e di trasformazione grazie all’impegno e all’operosità della grande famiglia BPPB».