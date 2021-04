Altamura, in casa con 1,2kg di marijuana: arrestato 21enne

I carabinieri di Altamura (Ba) hanno controllato un'auto a bordo della quale c'erano tre persone. Insospettiti dall'atteggiamento di una di loro, hanno deciso di approfondire con una perquisizione nel suo appartamento. E qui, all’interno di un lavatoio, sono stati trovati diversi sacchetti in cellophane contenenti complessivamente 1,200 Kg di marijuana, nonché un altro sacchetto con 28 cartucce per pistola cal. 9x21. Il responsabile, C.G., 21enne del luogo, disoccupato, non ha fornito alcuna giustificazione sulla detenzione illegale di droga e munizioni, ed è stato arrestato e condotto in carcere. Tutti e tre sono stati sanzionati per violazione delle normative anti-Covid.