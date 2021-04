Acquaviva, la benedizione di Papa Francesco agli operatori sanitari e ammalati del «Miulli»

ACQUAVIVA - La benedizione del pontefice a tutti gli operatori sanitari impegnati nella lotta contro la pandemia e agli ammalati dell’ospedale «Miulli», tra i quali nelle scorse settimane anche l’arcivescovo di Bari, mons. Giuseppe Satriano.

Papa Francesco l’ha messa nero su bianco in una lettera scritta di suo pugno ieri mattina durante la colazione a Santa Marta e destinata a monsignor Giovanni Ricchiuti, vescovo di Altamura, Gravina e Acquaviva delle Fonti. Un messaggio di coraggio, in vista di una Pasqua che cade in un momento molto difficile.



Ecco le parole del Papa: «Caro fratello ti chiedo di portare la mia Benedizione personale ai medici, agli infermieri, agli Operatori sanitari e agli Ammalati dell’Ospedale “Miulli”.

In questo tempo difficile di pandemia, il Signore risorto riempia i cuori di tutti con la sua pace. E a tutti chiedo di pregare per me».

Un messaggio di speranza firmato semplicemente «Francesco».