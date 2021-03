Bari, studenti universitari dialogano con le imprese

Bari - Mettere in collegamento diretto gli studenti con il mondo delle imprese. È l’obiettivo di un progetto varato dai Corsi di Laurea di Scienze della Comunicazione e di Scienze della Comunicazione Pubblica, Sociale e D’Impresa dell’Università di Bari. L’iniziativa si chiama «Log In, accendi il tuo futuro». I tutor del progetto sono partiti da questa domanda: Un login è sufficiente per accendere il futuro? L’approccio alla comunicazione per chi fa impresa, o per chi studia per diventare un «comunicatore» di professione, è molto cambiato nel giro di pochissimi anni. Del resto, oggi siamo immersi completamente nella rete e costantemente circondati da informazioni. Non abbiamo più una vita off-line ed è questa una modalità impensabile solo all’inizio del nuovo millennio. Le nuove piattaforme di comunicazione digitale, la privacy, i social media e le nuove community digitali che popolano i social network sono solo alcuni dei fenomeni che ci fanno pensare alle nuove professioni degli influencer, al nuovo giornalismo delle testate online, al lavoro del social media manager e della comunicazione politica nel web 4.0 della realtà aumentata, dei filtri Instagram e dei profili TikTok.

È da questa associazione di pensieri che parte l’iniziativa promossa dai due Corsi di laurea baresi. Ieri il primo di una serie di incontri dedicati agli studenti del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, con l’obiettivo di «illuminare» la strada verso il mondo del lavoro dopo il conseguimento del titolo di studio nell’Università barese. «Log In: accendi il tuo futuro» è stato scelto come payoff del ciclo di incontri, dopo una consultazione partecipata dagli studenti dei corsi di Scienze della Comunicazione.

La consultazione è stata aperta fino al 12 marzo e la scelta si è concentrata su quattro diverse proposte, nate dal brainstorming di un gruppo di lavoro composto dalla coordinatrice delle attività di Placement di dipartimento For.Psi.Com., la professoressa Amelia Manuti e dalla coordinatrice del Corso di laurea magistrale in Scienze della Comunicazione Pubblica, Sociale e d’Impresa, la professoressa Ylenia De Luca. Ad inaugurare il ciclo di seminari è stata Grazia De Gennaro, giovanissima responsabile comunicazione dei Maiora srl, che ha dialogato con gli studenti sul tema «Comunicare l’azienda: approccio e metodo». Questo, come tutti gli altri incontri, ricalcheranno la formula dei webinar, nell’impossibilità di un incontro dal vivo precluso dall’emergenza pandemica.

Studenti e studentesse avranno la possibilità di interagire con i professionisti invitati attraverso interventi, domande e racconti di esperienze personali, approfondendo gli sbocchi occupazionali che la laurea triennale e la laurea magistrale in Scienze della Comunicazione possono offrire nell’attuale mercato del lavoro, creando un valore aggiunto per le imprese pubbliche e private del territorio.